Scheidsrechter Manuel is 1 meter 42, maar staat zijn mannetje: ‘Ik kan niet zeggen: the sky is the limit’

Voetbal Totaal Spelersbus RKAVV blokkeert en Haagse spits droogt Schevenin­gen af: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Terwijl de profvoetballers zich klaarmaken voor het wereldkampioenschap in Qatar, maken veel amateurs zich op voor zinderende ontknopingen in periodekampioenschappen. PGS/Vogel was dit weekend, na HBS, de tweede gelukkige met een periodetitel in Den Haag en omstreken. In de eerste klasse werd er van eigen helft gescoord en bij RKAVV zat het deze week opnieuw tegen: de spelersbus blokkeerde. Wat gebeurde er nog meer? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

13 november