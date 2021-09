Scheidsrechter ‘Sam’ (70) door speler van RAS belaagd en bespuugd: ‘Ik was bang dat hij me te lijf wilde gaan’

Isri, die in de slotfase al rode kaarten aan de RAS-spelers Mike en Wesley Perquin wegens herhaaldelijk commentaar toonde, zag dat RAS-speler Mucahit Torun het na afloop op hem had voorzien. ,,Ik zag duidelijk dat deze speler in zijn hand spuugde en daarna mij deze hand toestak. Die hand weigerde ik uiteraard, waarna hij richting mij spuugde. Voor die laatste actie trok ik een rode kaart. Daarna begon hij te schelden en was ik bang dat hij me te lijf wilde gaan. Gelukkig voorkwamen zijn medespelers daarna erger.”