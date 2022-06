Scheidsrechters Jos (70) en Wim (60) stoppen en mogen kampioensduel fluiten: ‘Hoop op volle bak’

Leimonias kroont zich tot landskampi­oen na zege op ALTA op finaledag

De Haagse tennisclub Leimonias is voor de 23e keer landskampioen geworden. Leimonias, in 2017 voor het laatst de beste in de Eredivisie, was in de finale met 4-0 te sterk voor ALTA uit Amersfoort.

