Schelling na zinderende inhaalrace vol vertrouwen: ‘Laat de Amstel Gold Race maar komen’

Oud-toprenners over kansen van Dylan van Baarle: ‘Weer zo'n krachtsex­plo­sie en er gaan gekke dingen gebeuren’

3 april Hoe groot is de kans dat Dylan van Baarle (28) na zijn prachtzege van afgelopen woensdag in Dwars door Vlaanderen ook zondag in de 105de editie van de Ronde van Vlaanderen kan schitteren? Drie oud-toprenners uit onze regio over zijn kansen.