Scheveningen-aanvoerder El Moussaoui bijna fit

Dat verdediger Samir El Moussaoui bijna weer volledig fit is, komt Blok goed uit. De aanvoerder van de 'Schollenkoppen' scheurde eind vorig seizoen in de nacompetitie de binnenband van zijn rechterknie in en nadert volledige fitheid. ,,Het gaat steeds beter. Afgelopen weekeinde voelde ik me nog niet honderd procent, daarom begon ik op de bank. Het is deze week op de trainingen kijken of ik kan starten." De oud-prof van ADO Den Haag viel dit seizoen al twee keer eerder in en maakte tegen Barendrecht na rust zijn opwachting.