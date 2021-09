Scheveningen gaat er dubbel plezier aan beleven: ‘Het moest nu gebeuren’

Vakantie zorgde voor bijzondere wending in carrière van Stor­ks-honkballer Sheadion Jamanika

2 september Storks begint vanavond met een wedstrijd tegen Hoofddorp Pioniers aan de play-downs om degradatie te voorkomen. De Haagse honkballers kunnen weer beschikken over Sheadion Jamanika, die deze week met het Koninkrijksteam het EK onder 23 jaar won. En dat terwijl het voor de eerste honkman helemaal niet de bedoeling was om in Nederland te gaan honkballen.