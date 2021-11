Scheveningen kan dankzij De Niet eindelijk weer eens juichen: lees hier de verslagen van het amateurvoetbal

ZATERDAG

Jack’s League

SVV Scheveningen-IJsselmeervogels 2-1 (1-0)

1-0 Michael de Niet, 2-1 Michael de Niet.

Met een rake volley in de blessuretijd van de tweede helft zorgde aanvaller Michael de Niet voor de eerste Scheveningse overwinning in de Jack’s League sinds 28 september. ,,Ik was helemaal gesloopt en dacht: laat ik de bal maar in een keer nemen in plaats van voor een aanname te kiezen. Als die verkeerd was geweest, had ik weer tachtig meter terug moeten rennen”, zei de matchwinnaar. De zege kan voorlopig wel eens het laatste wapenfeit voor Scheveningen zijn. De tweededivisionisten overwegen om de komende drie weken, als er geen publiek aanwezig mag zijn, niet te spelen.