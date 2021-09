Scheveningen klaagt over keiharde kunstgras en wil nieuw veld van gemeente: ‘Alsof je op pleintje speelt’

Het kunstgrasveld op Houtrust had zaterdag meer weg van een trampoline dan van een prettige ondergrond. Raakte de bal de grond, dan stuiterde hij met een noodgang terug omhoog. Het was uiteraard niet de reden voor de nederlaag van Scheveningen tegen Excelsior Maassluis, maar achteraf wel gespreksonderwerp nummer een. ,,We maken ons grote zorgen.”