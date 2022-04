Scheveningen lijkt in veilige haven en WIK-spelers zoeken paaseieren: lees hier alles over het amateurvoetbal



OverzichtTijdens het paasweekend stond het weer bol van de bijzonderheden in het amateurvoetbal. Sommige teams kwamen twee keer in actie. Scheveningen pakte zes punten en lijkt ook volgend seizoen zeker van de tweede divisie, Westlandia (zo) raakt dieper en dieper in de problemen en de trainers van WIK en TAC’90 hadden weinig goede woorden over voor hun spelers. Wat gebeurde er allemaal op de amateurvelden? Met dit overzicht ben je helemaal bij.