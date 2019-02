Scheveningen sterkste in kelderkraker

Fons Groenen­dijk praat met ADO over vervolg: ‘Ik weet wat de grenzen zijn’

12 februari Fons Groenendijk was afgelopen week twee jaar in dienst als hoofdtrainer van ADO en is met de clubleiding in gesprek over een vervolg. Niet gek gezien de prestaties in Den Haag: gemeten over die periode staat de club zevende.