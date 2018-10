Scheveningen verliest bij Spakenburg

Het gehavende Scheveningen kwam al na vier minuten spelen op achterstand. Barry Beijer waarschuwde nog door binnen een minuut volledig vrij over te koppen, maar even later was het wel raak. Jordi Bitter was trefzeker met het hoofd uit een vrije trap van Tom Menting.

Zonder onder anderen Levi Schwiebbe en Samir El Moussaoui speelden de ‘Schollenkoppen’ in een 4-4-2-opstelling, in tegenstelling tot de gebruikelijke 4-3-3. De normaal als rechtsbuiten opererende Mehmet Aldogan had daardoor meer vrijheid.

Hij maakte dankbaar gebruik van de voortdurende verkeerde inspeelpasses van de thuisploeg en gaf een assist op Tim Peters (1-1), voordat hij na een pass van Barry Rog de 1-2 binnenschoot.

Na de onderbreking kreeg de ploeg van trainer John Blok twee teleurstellingen te verwerken. Youri Koelewijn schoot vanaf twintig meter via een dropkick de gelijkmaker binnen, waarna Philip Ties (strafschop na hands van Esin Gula) voor de Spakenburgse voorsprong zorgde.