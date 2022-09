Scheveningen verliest kraker in KNVB-beker na penalty’s en kan fluiten naar duels met profclubs

Op sportpark Houtrust namen de nummers 15 van de tweede divisie en derde divisie (Harkemase Boys) het in de laatste voorronde van de KNVB-beker tegen elkaar op, maar van het niveauverschil was nauwelijks sprake.

Scheveningen-doelman Kenny Lipman, die als tweede keeper in de bekerduels de voorkeur boven Sven van der Maaten krijgt, moest zich al na vijf minuten gewonnen geven. Knullig balverlies van Lex Immers werd door Berwout Beimers eenvoudig afgestraft: 0-1.

Prachtige gelijkmaker

Lang konden de ‘Harekieten’ echter niet van de voorsprong genieten, want een kwartier later was het Michael de Niet die de bal van rechtsback Rodny Cabral Lopes ontving en met een volley van grote afstand de 1-1 op het scorebord zette. De clubtopscorer van vorig seizoen maakte deze jaargang pas zijn tweede treffer, maar die was dan ook van grote schoonheid.

Volledig scherm De strafschoppen leverden teleurgestelde gezichten op in het Scheveningen-kamp © Haaglandenvoetbal/Aad van der Knaap

Na de rust golfde het spel op en neer, maar tot grote kansen leidde dat niet. Daardoor stond het na negentig minuten nog altijd gelijk. In de verlenging hield Lipman, die deze zomer van derdeklasser Lyra overkwam, zijn ploeg met een knappe redding op 1-1. Verder bleven de mogelijkheden, hoewel beide teams nog wel aanzetten om de winnende treffer te maken, schaars.

Immers mist eerste penalty

In de strafschoppenserie werd het nagelbijten voor de toeschouwers op Houtrust (waaronder een plukje fans uit Friesland). Lex Immers legde als eerste aan vanaf elf meter, maar zijn inzet werd direct gestopt. Lipman keerde ook de eerste penalty van Harkemase Boys. Vervolgens scoorden Dario Breukelen, Jaimy Brute, Jari de Jong en Tim Peters wel, maar bij 4-4 miste invaller Freek van Eijk namens Scheveningen. Bij het eerste matchpoint (de twaalfde strafschop) van de Friezen was het wel direct raak, waardoor de ‘Schollekoppen’ niet in het KNVB-bekertoernooi zullen uitkomen.

Scheveningen zit dus niet in de koker voor de loting van de eerste ronde, die vrijdagavond bij ESPN te volgen is. In 2017 speelden de ‘Schollekoppen’ in het bekertoernooi tegen Ajax (1-5), maar van dat duel komt dit jaar dus geen replay.

Woensdagavond is het aan derdedivisionist Quick om de eer van het Haagse amateurvoetbal hoog te houden. In de laatste voorronde reist de ploeg van Paul van der Zwaan, die in 2019 op sportpark Nieuw Hanenburg nog Willem II ontving, af naar competitiegenoot Groene Ster in Heerlerheide (Limburg).

