Scheveningen verprutst kans op kans en verliest van IJsselmeervogels

Scheveningen kreeg in het duel met IJsselmeervogels (0-1) in de tweede helft een veelvoud aan kansen om de wedstrijd winnend af te sluiten. Niet voor het eerst dit seizoen slaagden de kustbewoners er niet in om een wedstrijd naar zich toe te trekken.