Scheveningen zet knappe reeks voort: is het de traditionele opmars of het ‘Kevin Gomez Nieto-effect’?

Stoppende Tim Peters (37) kijkt uit naar tijd met gezin en weekendjes weg: ‘Egoïstisch om door te gaan’

Tim Peters is over een aantal maanden officieel voetballer-af. Na een rijke carrière in het prof- en amateurvoetbal kiest de 37-jarige spits van Scheveningen na dit seizoen voor zijn gezin, waar hij dan eindelijk echt de tijd voor heeft.