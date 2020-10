Schoonvader helpt Beugelsdijk bij de amateurs op weg: ‘Ik pak hem bij zijn oren beet’

Voor Aaron Meijers voelt Sparta als Den Haag

16 september Aaron Meijers (32) is sinds vandaag speler van Sparta. Een opvallende move is het van de ADO Den Haag-icoon. Althans, voor de buitenwereld. Op Het Kasteel lonkten ze zes weken geleden al naar de geboren Delftenaar, die op zijn beurt wel toe was aan een uitstapje. ,,Een nieuw avontuur is ook weleens lekker.”