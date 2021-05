Scott Dyer ziet gelijkenissen tussen ADO en de Chicago Cubs

Mijn ziekte Arnold was jong en sportief tot hij chronisch ziek bleek: ‘De impact op relaties is het ergste’

19 mei Zo’n 1 miljoen Nederlanders hebben een zeldzame aandoening. Door die zeldzaamheid is het vinden van een juiste diagnose en behandeling vaak ingewikkeld. In deze serie vertellen ervaringsdeskundigen over de impact daarvan. Vandaag Arnold den Boer (41) over Mixed Connective Tissue Disease (MCTD): ,,De impact op relaties is het ergste.”