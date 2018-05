Seizoen FC 's-Gravenzande zit erop na kolderiek foutenfestival

Gastheer Smitshoek en FC ’s-Gravenzande boden elkaar gisteravond dermate veel ruimte dat er een overvloed aan hectische momenten was voor beide doelen. Doelman Danny Koning was de eerste die het nakijken had. Nadat verzuimd werd om af te fluiten voor een overtreding op Pascal Broch kreeg Sean Verburg de bal op een presenteerblaadje van Bart Deprez: 1-0. De gelijkmaker stond twee minuten later al op het scorebord. Uit een hoekschop ontstond een flipperkastsituatie voor het doel van Mike van de Wijngaart. Jan Verduijn vond het gaatje voor zijn derde treffer van het seizoen.



Niet elk gevaarlijk moment werd verzilverd. Daarom duurde het tot de twintigste minuut voordat er weer een doelpunt viel, maar het was het wachten waard. Roel Stoffels stoomde op, zijn bal voor het doel leek als voorzet bedoeld, maar plofte in de verre kruising binnen: een 1-2 om in te lijsten. Acht minuten voor rust had Smitshoek het weerwoord klaar. Laurens Visser kreeg nagenoeg een vrije doortocht en profiteerde dankbaar: 2-2.