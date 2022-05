Sem Steijn neemt met pijn in het hart afscheid van ADO: ‘Dit is mijn thuis, ik loop hier vanaf mijn vierde’

ADO-doel­man Wentges koestert herinnerin­gen aan Excelsior-uit: ‘We kunnen ze zeker verslaan’

Hugo Wentges (20) keert vanavond terug op de plek waar hij geheel onverwachts in het betaalde voetbal debuteerde: het Van Donge & De Roo Stadion. Sindsdien is hij bij ADO Den Haag snel een leider geworden en gaat hij met veel zelfvertrouwen richting zijn tweede belangrijke uitwedstrijd tegen Excelsior. ,,We weten honderd procent zeker dat we ze kunnen verslaan.”

