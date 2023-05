SEP daalt na eerste seizoen op zaterdag af naar de vierde klasse: ‘Uiteindelijk degradeer je niet voor niks’

Bokskampi­oen Delano (31) voetbalde tegen PSV en Feyenoord: ‘Maar ik stond stoned op het veld’

Delano James (31) voetbalde in de jeugd tegen Feyenoord en PSV, maar stond ook geregeld stoned op het trainingsveld. Zijn profdroom viel in duigen, maar na ‘een paar goeie tikken’ in de boksring was James om: hij zou bokser worden. Met vijf nationale titels op zak geeft hij in de vroege ochtenduren boksles en gaat hij nog één poging wagen om de Olympische Spelen te halen.