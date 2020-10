Seve van Ass kan blijven hockeyen, maar het onbegrip overheerst: ‘Zuur dat ze ons als amateurs wegzetten’

Terwijl zijn meeste ploeggenoten van HGC in de wacht­kamer zitten, bereidt Seve van Ass (28) zich met het Nederlands hockeyteam voor op de interlands in het kader van de Pro League.

Hoe vind je het dat ook de hoofdklasse vanwege de gedeeltelijke lockdown is stopgezet?

Seve van Ass: ,,Even los gezien van het hele coronaverhaal en de problemen die er in de wereld zijn, vind ik het als sporter ontzettend zuur. Het is extra zuur dat we met de hoofdklasse als amateurs worden weggezet. Als je kijkt wat we er voor moeten doen en laten en wat voor niveau we halen. Hier speelt de top van de wereld.’’

De eredivisie voetbal voor vrouwen mag wel doorgaan. Wat is jouw mening daarover?

,,Ik heb niks tegen die vrouwen, maar daar heb ik wel een beetje moeite mee. Als het is omdat ze betere faciliteiten hebben, dat het beter kan worden gemanaged en dat de clubs de kosten van al die testen makkelijker kunnen dragen, dan valt er nog wat voor te zeggen. Ik denk dat de minister (van Sport, Tamara van Ark, red.) in het kader van gelijkwaardigheid het vrouwenvoetbal ook goedkeurde. Niet snappende wat voor signaal ze daarmee aan andere topsporters afgeeft.’’

Stel dat het aantal besmettingen de komende tijd afneemt en jullie zouden onder strenge voorwaarden weer mogen spelen, is het hockey daar dan klaar voor?

,,Dat durf ik niet te zeggen. Het blijft de vraag hoe we het allemaal gaan betalen. Ik heb geen inzicht in de financiën van clubs. Ik weet ook niet of de KNHB zou kunnen bijspringen. Het hele verdienmodel is, net als bij veel andere sporten, nog te wankel. Dat is hét verschil met het profvoetbal.’’