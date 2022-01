Shanique Dessing emotioneel over bekeravontuur met ADO Vrouwen: ‘Een dubbele traan gelaten’

Als ADO Den Haag Vrouwen zaterdag tegen Saestum (koploper in de topklasse) aan het bekertoernooi begint, staat ze niet in het veld. En dat terwijl Shanique Dessing (21) vorig seizoen een van de hoofdrolspeelsters in de bekercampagne was. Dat bekertoernooi eindigde in de finale met een nipte nederlaag tegen PSV (1-0). Zelf maakte de aanvalster in die campagne de eerste ADO-goal, maar ze miste uiteindelijk de eindstrijd omdat ze twee weken ervoor een zware knieblessure opliep.