Shorttrackster Yara van Kerkhof vlogt voor kinderen met een hartafwijking: ‘Zelfs topsport is nog haalbaar’

,,Rondlopen met een camera was niet zo mijn ding”, bekent de 31-jarige shorttrackster. Inmiddels is de Zoetermeerse helemaal overstag. Sinds kort maakt ze vlogs, waarbij ze zich namens de stichting Hartekind inzet voor kinderen met hartproblemen. ,,Ik doe dat in samenwerking met DOOR Training & Coaching in ieder geval tot en met de Olympische Winterspelen in 2022 in Beijing. Ik kwam met Joost Riphagen, een directeur van de stichting Hartekind, in contact. Hij benaderde mij voor dit idee vanwege mijn eigen medische geschiedenis en mijn leven als topsporter. En ik ben ambassadrice voor zijn stichting.”