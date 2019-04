Sjaak Polak nieuwe trainer ADO Vrouwen

Polak was als trainer eerder werkzaam bij Hoekpolder, Quick Boys (assistent) en Sparta (jeugdtrainer). Momenteel is hij hoofdtrainer van SJC waarmee hij in 2017 kampioen in de hoofdklasse werd en promoveerde naar de derde divisie. Van de club uit Noordwijk neemt hij aan het einde van dit seizoen afscheid. Polak heeft de ambitie om ervaring op te doen in een Betaald Voetbal Organisatie en krijgt zodoende vanaf deze zomer het eerste elftal van ADO Den Haag Vrouwen onder zijn hoede.