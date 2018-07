Slechte prestaties worden Aldric Dunlop fataal

Storks ging de zomerstop in als hekkensluiter van de hoofdklasse. De ploeg promoveerde vorig seizoen en stelde zich als ambitieus doel om de vijfde plek te veroveren. Daar kwam niets van terecht, want slechts drie van de dertig wedstrijden werden gewonnen, terwijl er ook een keer gelijkgespeeld werd. En dat was voor het bestuur aanleiding om in te grijpen in de technische staf.

,,Na gesprekken zijn we tot de conclusie gekomen om in goed overleg uit elkaar te gaan”, zegt bestuurslid Ton de Jager. ,,Een moeilijk moment want we hebben veel aan Aldric te danken. Hij heeft ons naar drie kampioenschappen geleid.”

Opvolger is Youri Visser, die vandaag al de training leidt. Visser is een oud-speler van Storks, die betrokken is bij het jeugdbeleid van Alphians in Alphen aan den Rijn. Het is de bedoeling dat hij deze twee taken gaat combineren. Youri is de broer van ex-volleybalinternational Ingrid Visser, die in 2013 met haar partner Lodewijk Severein in Spanje werd vermoord.