Slechte serie van Quick blijft aanhouden

Korfba­licoon Mady Tims gaat bij HKV/Ons Eibernest bouwen

7 september Mady Tims is na 22 jaar terug in Den Haag, de stad waar ze begon met korfballen. De voormalig recordinternational en oud-speelster van onder meer Die Haghe, moet bij HKV/Ons Eibernest in haar tweede klus als hoofdcoach gaan bouwen aan een geheel nieuw team.