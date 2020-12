Snowboardster Michelle Dekker bereidt zich voor in coronatijd: ‘Nederlanders waren welkom anderen niet’

ADO knokt zich in Haags kwartier­tje naast tiental FC Utrecht

16:31 ADO Den Haag heeft zich in Utrecht naar een 1-1 gelijkspel geknokt. De ploeg van Ruud Brood werd daarbij geholpen door Adrián Dalmau, die in de tweede helft een rode kaart kreeg. In het Haagse kwartiertje maakte Michiel Kramer vervolgens de gelijkmaker.