Sonja Thomann op haar opstappen als coach van HDM: Voelde niet meer goed

Vorig seizoen eindigde HDM in de hoofdklasse met 34 punten op de zesde plek. Dat was het beste resultaat sinds 1993-1994. Dit jaar ging het anders. De verjongde ploeg stelde de eerste seizoenshelft teleur en ging de winterstop in als nummer 9 op het hoogste niveau. In dertien wedstrijden werden elf punten vergaard.