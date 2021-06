Spaanse Hagenaar Tomas trots op zijn land op het EK: ‘Voetbal domineert in het dagelijkse gesprek’

Tomas woont inmiddels twee jaar in Den Haag, hij is hier terechtgekomen vanwege zijn werk op de TU in Delft, waar hij researcher nanotechnologie is. Ondanks dat hij hier nog betrekkelijk nieuw is, blijkt deze stad hem te passen als een oude handschoen. Tomas: ,,Het is niet te groot, het is niet te klein en je kunt makkelijk en comfortabel verplaatsen. Vooral met de fiets is het heerlijk.”