Spaanse publiekslieveling geniet tijdens eredivisie: ‘Geweldig om tegen Thiemo de Bakker te spelen’

INTERVIEW ADO-directeur Edwin Reijntjes snapt dat fans snakken naar duidelijk­heid: ‘Maar Bolt laat zich niet opjagen’

Terwijl de voorbereiding op het nieuwe seizoen van ADO Den Haag al over een maand of twee start, is er nog altijd niets bekend over de cruciale posities voor volgend seizoen. Supporters snakken naar duidelijkheid, weet ook vertrekkend algemeen directeur Edwin Reijntjes. ,,Maar Bolt laat zich niet opjagen.”