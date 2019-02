Spectaculair duel op Houtrust eindigt onbeslist

Zeker in de tweede helft was het genieten van wat de beide ploegen voorschotelde. Het hoge tempo en de vele kansen voor beide doelen kleurde het duel. Scheveningen kwam als Formule 1 wagen uit de startblokken. Dankzij twee doelpunten van Brandon Robinson stond er na negen minuten al een 2-0 voorsprong op het scorebord.

Scheveningen bleek niet in staat om het goede niveau van de openingsfase vast te blijven houden. Een aansluitingstreffer via Rob van der Leij maakte dat HHC vlak voor rust voldoende zelfvertrouwen tankte om in de tweede helft aan een slotoffensief te beginnen.

Omgebogen

In een tijdbestek van twee minuten was de ruime Scheveningse voorsprong dankzij doelpunten van Rick Hemmink en opnieuw Van der Leij omgebogen in een 2-3 achterstand. Via Mitchell de Vlugt werd het uiteindelijk toch nog 3-3 en dat was gezien de verhoudingen op het veld een uitslag waar aam weerszijde met een voldoening op terug kon worden gekeken. Bij Scheveningen vertrekt na dit seizoen Bjorn Wagenaar. Voor hem ligt geen nieuwe verbintenis klaar.