‘Spits’ Lex Immers pakt meteen topscorerstitel van de eeuw

Derde divisie Westlandia wint van OFC, maar raakt Giovialli Serbony na rode kaart kwijt

7 april Na een uiterst vermakelijk duel bleef derdedivisionist Westlandia op De Hoge Bomen ook de baas over OFC (3-2) en gaf zo de zege bij TEC in Tiel van afgelopen week een prima vervolg. Westlandia is er met de twaalfde zege van het seizoen nagenoeg zeker van dat het straks in de eerste voetbaljaargang onder Marcel Koning ook weer in de derde divisie uitkomt.