Sportclubs balen van ‘nergens op gebaseerde’ nieuwe maatregelen: ‘Zonder publiek heeft het geen zin’

ADO Den Haag - VVV Venlo van aanstaande zondag leek de best bezochte wedstrijd van dit seizoen te gaan worden voor de Haagse club. Te meer, omdat de kids tribune, nu er weer eens op zondag wordt gespeeld in plaats van vrijdagavond, al voor zeventig procent was uitverkocht. Maar nu moet er weer zonder publiek worden gespeeld. Het is een harde klap voor de club en ook trainer Ruud Brood is er uitgesproken over.