Sprookje Sjaak Polak komt uit en doek valt voor HVV: lees hier alles over het amateurvoetbal

Voetbal TotaalDe slotdag van het seizoen stond in het teken van finales in de nacompetitie. HVV is naar de eerste klasse gedegradeerd, Verburch vierde historische promotie en de wedstrijd van SV Houtwijk is gestaakt nadat het team na een vermeende blunder van de scheidsrechter van het veld is gelopen. Wat gebeurde er nog meer? Lees hier alles over het amateurvoetbal.