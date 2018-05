Steemers: Het mooiste is als Quick nog hoop houdt

De oud-speler van Voorschoten'97, Ajax, ADO Den Haag en Quick Boys, die de komende twee seizoenen weer speelt voor Ter Leede, heeft al een ideaal scenario in zijn hoofd. ,,Het mooiste is als wij op Nieuw Hanenburg met 0-1 winnen, zodat Quick hoop houdt. Dan is de return nog spannend en dan is het mooi als mensen aan het einde van de dag het strand inruilen voor Houtrust om te komen kijken. En dat Quick dan natuurlijk vervolgens bij ons geen schijn van kans heeft."

De kans is groot dat Steemers als reserve aan het duel begint. De veelal als linksbuiten geposteerde Tim Peters was afgelopen zaterdag tegen Jong FC Volendam geschorst na een eerdere rode kaart tegen Spijkenisse, maar ging in beroep en is dus vanavond speelgerechtigd. Steemers: ,,Ik hoop nog mee te kunnen doen, ik heb er veel zin in. Er komen veel vrienden en bekenden uit Den Haag en Sassenheim."