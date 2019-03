Stefan Rusch wint nu wel Haagse sportverkiezing

De 25-jarige atleet, die een aangeboren spasme heeft, kreeg de prijs voor zijn prestatie op het EK in Berlijn afgelopen augustus. Daar werd de wheeler (rolstoelatleet) op de 100 meter in de klasse T34 Europees kampioen.

Rusch liet in de verkiezing, georganiseerd door Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten, Arie van der Rassel (derde bij WK paradarten) en Renske van Beek (twee keer vierde op de Olympische Spelen in het parasnowboarden) achter zich. Beiden hadden de prijs, die voor de vierde keer werd uitgereikt, overigens in het verleden al een keer gewonnen. ,,Er was geduchte concurrentie, maar ik vind het een geweldige waardering dat ik heb gewonnen."

Volledig scherm Stefan Rusch winnaar van de Wouter Duinisvld Award, de Haagse sportprijs voor gehandicapten 2018 © Ricahrd Mulder

Topsporter

Rusch was bij het Haagse Sportgala in december in het Circustheater ook kandidaat om Haags Sportman van het Jaar te worden. Die verkiezing, die windsurfer Kiran Badloe won, kon op veel lof van hem rekenen. ,,Wat ik in Den Haag zo mooi vind, is dat valide en mindervalide sporters voor één verkiezing worden genomineerd. Te vaak is dat nog niet zo, terwijl ik me net zo goed een topsporter voel."

De geboren Groninger woont in Purmerend, maar traint sinds 2016 drie keer per week bij HAAG Atletiek. Dat doet hij in het sprintklasje van de vermaarde trainer Paul Wernert. ,,Voor hem was het de eerste keer om met een mindervalide atleet te werken, ik wilde graag een goede sprintcoach. Bij HAAG train ik onder anderen met Solomon Bockarie. We willen allebei naar de Olympische Spelen en ik denk dat we door met elkaar te trainen veel aan elkaar hebben."

Het doel voor de korte termijn voor Rusch, die in 2012 al eens Europees kampioen op de 100 en 200 meter was, is de WK in Dubai. ,,Daar wil ik een medaille halen. Dat is me nog nooit gelukt, maar zit er zeker in."

De prijs, waaraan een bedrag van 1000 euro verbonden is, is vernoemd naar juryvoorzitter Wouter Duinisveld, een triatleet met een donorhart die de eerste award in ontvangst nam.