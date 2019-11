Stefan Stapper (29) is nog altijd veelgevraagde doelman

Hij is typisch zo'n keeper, die veel punten voor zijn club pakt. Dat was vroeger al zo en nog steeds blinkt Stapper wekelijks in de eredivisie uit. Ooit maakte hij een uitstapje naar stadgenoot Hellas, maar verder keepte hij altijd bij de voorlopers van WHC/Hercules: HVL en Wings. Clubs die uiteindelijk met Hermes werden tot WHC samengesmeed. Sinds vorig jaar is die fusieclub een samenwerkingsverband met Hercules aangegaan. Promotie naar de eredivisie kreeg direct al in het eerste seizoen gestalte.