Steffie van der Peet debuteert met brons op EK

Steffie van der Peet kan terugkijken op een geweldig debuut op het EK Baanwielrennen. De geboren Haagse pakte gisteravond op haar thuisbaan in Apeldoorn een bronzen medaille met het Nederlands team op het onderdeel teamsprint. Nederland bleef Litouwen in de strijd om de derde plek op dit 500 meter lange onderdeel voor duo's in een tijd van 33.02 nipt voor.