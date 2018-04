Storks na 39 jaar terug op het hoogste niveau

Als vanavond in Oosterhout in de wedstrijd tegen Twins de eerste bal wordt gegooid, is Storks na 39 jaar echt terug op het hoogste niveau. ,,Ik kan niet wachten tot dat moment'', zegt coach Aldric Dunlop, wiens zoon Tijani als buitenvelder zal worden opgesteld. ,,We zijn er klaar voor. De voorbereiding was lang en goed en de nieuwe spelers zijn ingepast. Alleen is werper Aaron de Groot de komende twee maanden met een armblessure uitgeschakeld. Maar we hebben nog genoeg werpers over om dat op te vangen.''

Die brede ploeg heeft Storks niet alleen nodig om drie wedstrijden (tegen dezelfde tegenstander) in de week te spelen, maar ook omdat het mikt op een plek in de top 5. ,,En dat is zeker mogelijk. Wij hebben voor tegenstanders een gevaarlijke ploeg. Een hecht team, dat goed honkbal speelt. Met veel snelheid en een sterke pitchersstaf. Drie wedstrijden in de week is veel, maar als de spelers zich goed verzorgen en hun rust pakken, kunnen we ver komen.''

Quote Gezien de historie en de omvang van de stad hoort Den Haag een hoofdklas­ser te hebben Aldric Dunlop Sinds de komst van de op Curaçao geboren Dunlop in 2013 is Storks aan een opmars bezig. Het plan was om in zeven jaar van de eerste klasse naar de hoofdklasse door te stoten. Die doelstelling is twee jaar eerder bereikt. ,,Maar dat is voor mij geen reden om te stoppen. Ik wil nog minstens drie jaar hier blijven. We zijn van ver gekomen en nu is het zaak om een stabiele hoofdklasser te worden. Daaraan wil ik bijdragen, want gezien de historie en de omvang van de stad hoort Den Haag een hoofdklasser te hebben.''

De laatste keer dat Den Haag op het hoogste niveau was vertegenwoordigd, was in 2015 toen AdoLakers, waar Dunlop vele jaren speler en coach was, failliet ging.