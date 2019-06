Storks verliest ook derde duel met Hoofddorp

Het doek valt voor BSC'68: voor het eerst sinds 2006 weer in de vierde klasse

17 juni Het doek is gevallen voor BSC'68 in de derde klasse. FC Oegstgeest was in de finale van de nacompetitie in Leidschendam met 4-1 een maatje te groot. Door dit verlies komen de Benthuizenaren na de zomer voor het eerst sinds 2006 weer in de vierde klasse uit.