Stormachtige ontwikkeling levert Tristan Croes een transfer naar tweededivisionist Excelsior Maassluis op

De fraaie stap is een nieuw hoogtepunt in de stormachtige ontwikkeling die Tristan Croes de voorbije jaren doormaakt. Jarenlang speelde de verdediger voor het Delftse Wippolder, de club waar hij in de jeugd begon, maar vorig jaar zomer volgde al een overstap naar vierdedivisionist RKAVV. In het elftal van Maurizio Ceccucci werd Croes direct basisspeler.

In zijn anderhalf seizoen in Leidschendam maakte Croes als verdediger met drang naar voren en scorend vermogen dusdanig veel indruk, dat tweededivisionist Excelsior Maassluis van zijn kwaliteiten overtuigd is geraakt. Na het lopende seizoen sluit Croes aan bij de Tricolores, waar centrale verdediger Tobias Kleijweg na dit seizoen naar competitiegenoot Spakenburg vertekt.

,,Ik ben blij en trots met deze stap omhoog”, aldus Croes. ,,Dit is waarvan ik droomde toen ik bij Wippolder wegging. Ik wilde kijken waar mijn plafond lag. Mijn stap omhoog van twee niveau omhoog naar RKAVV pakte goed uit. Nu kan ik opnieuw zo’n uitdaging aangaan.”

Voordat hij naar Maassluis verkast, wacht voor de Delftenaar mogelijk nog een fraai slot van zijn RKAVV-periode. De Leidschendamse ploeg staat tweede in de vierde divisie zondag, op drie punten van koploper HBS, en is daarmee nog volop in de race om het kampioenschap.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.