Student Rik van Dijk (HRC) rugbyt niet met, maar tegen DSR-C

Import Dusan Kmec succesvol voor de Panters

10:52 De Slowaak Dusan Kmec was afgelopen zondag van grote waarde voor de Panters. De 20-jarige import stapte twee weken geleden over naar de Zoetermeerse ijshockeyploeg en scoorde in de bekerwedstrijd tegen Tilburg Trappers (0-12 winst) twee keer.