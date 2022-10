Succescoach Jan Alma (1934-2022) was een pionier in het Nederlandse handbal

Jong Oran­je-hockeyster Jip Dicke had 18 hechtingen nodig voor hoofdwond: ‘Mijn lichaam sloeg op tilt’

Het was voor even muisstil langs de kant bij de hockeywedstrijd van HDM tegen Amsterdam vorige week. In een fractie van een moment kreeg aanvalster Jip Dicke de stick van verdediger Gabrielle Mosch onverwachts en hard tegen haar hoofd. De klap kwam ‘zo hard aan dat ze helemaal verstijfde’, zegt Dicke. ,,Mijn lichaam sloeg op tilt.”

2 oktober