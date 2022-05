Succestrainer Wiljan Vloet over de nacompetitie in 2008: ‘Het publiek was echt onze twaalfde man’

Succestrainer Wiljan Vloet (59) is niet meer werkzaam in het voetbal, maar als directeur van de veerbootdienst Westerschelde Ferry. Vloet was slechts één seizoen trainer van ADO Den Haag, maar daarin loodste hij de Haagse club wel naar de eredivisie. ,,Het was het eerste seizoen in het nieuwe stadion, de ploeg was het jaar ervoor gedegradeerd en aanvankelijk ging alles wat er maar mis kon gaan ook mis. Maar uiteindelijk kwam het op een onvoorstelbare manier goed. De gezamenlijke focus die we in de nacompetitie konden opbrengen, was echt uniek”, blikt Vloet trots terug.