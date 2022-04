Succesvolle zeilster Odile van Aanholt heeft de duopartners na nieuw succes voor het uitkiezen

Het gaat richting de Olympische Spelen van Parijs in 2024 een verdraaid moeilijke keuze voor Odile van Aanholt worden. Met vrijwel iedereen met wie de 49erFX-zeilster in de boot zit, is ze succesvol. Ook nu bij de Prinses Sofia Cup in de wateren rond Mallorca was er winst. Dit keer met Annette Duetz. Maar wie wordt straks de beste partner als ze het olympisch traject inzet?

De 24-jarige Odile van Aanholt zeilt normaal gesproken met Emma Siewers, maar zij was vorig jaar voor het EK geblesseerd. Omdat de partner van Elise de Ruijter hetzelfde euvel had, werden zij en Van Aanholt samen in één boot gezet. Het resultaat: de Europese titel. Later haalde het gelegenheidsduo ook nog de wereldtitel.

De ideale partner lijkt dus gevonden, want veel beter kan een duo niet presteren. Maar dat is niet hoe ze er bij het Watersportverbond over denken. Daar willen ze, in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs in 2024, juist zoveel mogelijk combinaties testen. Kijken wie niet alleen hard zeilt, maar welk duo ook qua karakter bij elkaar past. De definitieve keuze zal dan ook pas later dit jaar genomen worden.

Nieuwe partner

Een van de gegadigden om als bemanningslid van stuurvrouw Van Aanholt naar de Spelen te gaan, is de ervaren Annette Duetz. De Delftse behaalde in Tokio met Annemiek Bekkering in dezelfde klasse brons, nadat ze in de kwalificatie voor de Spelen overigens maar ternauwernood met Van Aanholt afrekenden. Maar inmiddels is Bekkering gestopt en zoekt Duetz een nieuwe partner.

Ze krijgt deze week in Mallorca naast Van Aanholt haar kans en lijkt die met beide handen te grijpen. Al voor de medalrace is het duo niet meer in te halen. Duetz laat zo de Brazilianen Grael en Kunze, die in Tokio naast haar bij de medaille-uitreiking (maar dan wel op het hoogste schavot) stonden, achter zich.

De zege in de Spaanse wateren maakt dat het luxeprobleem voor Van Aanholt er deze week alleen maar groter op is geworden.

