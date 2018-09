Supporters ADO kunnen spektakel verwachten in duel met PSV

1. 29 april 2018 (3-3)

Vers in het geheugen, maar daarom niet minder gedenkwaardig. ADO, volop in de strijd om het bereiken van de play-offs voor Europees voetbal, thuis tegen PSV. 'No place like home' pontificaal op een spandoek achter de Aad Mansveld Tribune. En met recht, want de Hagenaars hielden de destijds aanstaand landskampioen de afgelopen drie jaar op een gelijkspel (3-3, 1-1 en 2-2) en werden mede dankzij deze remise uiteindelijk zevende.