Susanne Meistrok wint Ronde van Honselersdijk: ‘Allang blij dat we weer een ronde hadden’

Can Memisoglu relati­veert voetbal na moord op zijn neef Bilal Aydin: ‘Ik bid nog elke dag voor hem’

15 juni Can Memisoglu is na een avontuur op het vierde niveau in Zweden terug bij derdedivisionist Westlandia. De aanvaller wil met de Naaldwijkers gaan strijden om de prijzen. ,,Ja, promoveren is mijn doel en het liefst met een kampioenschap. Als dat niet je streven is, moet je niet eens aan een nieuw seizoen beginnen.”