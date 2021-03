SV De Jagers ging steeds hoger spelen maar: ‘Voor de prestaties moest je niet bij ons zijn’

ADO Den Haag wil het zelf nog niet geloven, maar plek 15 is uit zicht: ‘Het gat is niet onoverbrug­baar’

28 februari Slechts twee punten heeft ADO Den Haag overgehouden aan de cruciale duels met Fortuna Sittard (2-0), Willem II (1-1) en RKC (0-0). Het resultaat is dat plek 15 uit zicht is geraakt, al willen ze daar in Den Haag zelf nog niet aan geloven. ,,Het heeft geen zin om naar de andere ploegen te kijken.”