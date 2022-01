SV Duinoord was net een café met twee voetbalvelden: ‘Wij hebben de derde helft naar een hoger plan getild’

Column Johan Cruijff verraste Mario van der Ende tijdens prijsuit­rei­king: ‘Gefelici­teerd hè, schieds­rech­ter’

Columnist Mario van der Ende had zich verheugd op de uitreiking van de prijzen op het Haags Sportgala. Zelf zou hij maandagavond in het Amare de prijs voor de ‘Haagse scheidsrechter van het jaar’ uit reiken. Het deed hem denken aan die keer dat hij met Rinus Michels en Johan Cruijff op het podium stond om een prijs in ontvangst te nemen. ,,Cruijff zei: gefeliciteerd hè, schiedsrechter.”

19 december