SV Nootdorp gedijt goed in vrieskou

De tweede zege toonde overeenkomsten met de eerste. Het was op beide zaterdagen ijzig koud, beide overwinningen waren nipt en het spel was niet om over naar huis te schrijven. Maar SV Nootdorp gedijt kennelijk goed in de vrieskou. Dat het spel niet sprankelend was, is in de situatie waar SV Nootdorp zich bevindt van ondergeschikt belang.