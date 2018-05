SV Nootdorp-nieuweling Jerry Plat: Ik keer terug bij SVC'08

Jerry, jij staat bekend als een honkvast persoon. Iemand die niet snel van club verandert. Toch vertrek je na dit seizoen naar Nootdorp. Vanwaar deze keuze?

Hoe is het contact met Nootdorp tot stand gekomen?

,,Trainer Dick Boereboom belde mij. Uit zijn verhaal sprak veel waardering richting mijn persoontje. Hoe hij mij ziet in zijn elftal. Dat was leuk om te horen."

Heb je lang over het aanbod moeten nadenken?

,,Ja, best wel. Het was geen gemakkelijke beslissing. Ik ben een SVC'er in hart en nieren, maar mijn gevoel over Nootdorp was goed. Daarom heb ik uiteindelijk besloten om het wel te doen. Wetende dat ik in de toekomst toch weer terugkeer bij SVC'08."